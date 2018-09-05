Белгород, 5 сентября, 2018, 23:53 — ИА Регнум. В Белгородской области депутаты областной думы внесли на рассмотрение законодательного собрания законопроект о закреплении льгот и мер социальной поддержки для граждан, в связи с готовящимся повышением пенсионного возраста. Об этом сегодня, 5 сентября, сообщил журналистам председатель комитета облдумы по здравоохранению и социальной политикеВладимир Куликовский.

По его словам, в областной Думе большинство депутатов поддерживают инициативу президента России Владимира Путин внести изменения в предлагаемую правительством Дмитрия Медведева пенсионную реформу, в частности, сохранение льгот для лиц предпенсионного возраста.

В местное законодательство нужно будет внести ряд изменений, для того, чтобы в переходный период пенсионной реформы мужчины, достигшие возраста 60 лет и женщины, достигшие возраста 55 лет, могли получить меры социальной поддержки.