Калуга, 5 сентября, 2018, 23:10 — ИА Регнум. Калужская область получит из федеральной казны 2 млрд 271,21 млн рублей на завершение строительства обхода Калуги на участке Секиотово — Анненки с мостом через реку Оку, сообщает 5 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Admoblkaluga.ru Новая дорога вокруг Калуги

На координационном совещании руководителей органов государственной власти и территориальных структур федеральных органов исполнительной власти региона министр дорожного хозяйства области Ольга Иванова заявила, что из 21 км автодороги Южного обхода Калуги 17 км уже завершено. Параллельно ведутся работы по благоустройству объекта. Уже завершен первый этап строительства дороги от Пучкова до Колюпанова, а также этап Анненской развязки. В настоящее время ведутся усиленные дорожные работы в районе Желыбино.

«Южный обход» соединит автомобильную трассу федерального значения М-3 «Украина» с дорогами «Р-132 Калуга — Тула» и «Р-92 Калуга — Перемышль — Белёв — Орёл». Новая дорога, а также третий мост через Оку позволят перераспределить транспортные потоки, идущие через Калугу. В итоге более 7 млн тонн межрегиональных перевозок будут выведены за пределы областного центра.

Строительство обхода вокруг Калуги началось в 2015 году. Общая протяжённость автомобильной трассы составит 21 км с возведением третьего моста через реку Оку, который станет самым длинным по протяжённости мостом в Калужской области.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, из федерального выделило 2,9 млрд рублей на строительство дорог в шести регионах России. Средства получат Алтай, Якутия, Хабаровский и Алтайский края, а также Калужская и Новгородская области.