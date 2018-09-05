Калуга, 5 сентября, 2018, 23:04 — ИА Регнум. На водоёмах Калужской области за летний период 2018 года произошло 15 происшествий, погибло 11 человек, спасено четыре человека. Об этом 5 сентября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Главном управлении МЧС России по региону.

Так, 14 мая 2018 года в водоеме в микрорайоне Правобережье города Калуги утонул 6-летний мальчик. Ребенок пошел на пруд вместе с дедушкой и 11-летним двоюродным братом ловить рыбу. Мальчики зашли в воду без разрешения взрослого, младшего из них спасти не удалось.

18 июня в Белкинском пруду на территории Боровского района утонул житель Обнинска, а 23 июня в реке Жиздра на территории одноименного города утонул 31-летний местный житель. Оба погибших отправились плавать в состоянии алкогольного опьянения. 18 июля 16-летний подросток упал в углубление реки Оки в районе деревни Корекозево и не смог выбраться.

Напомним, в Калужской области спасателями было проведено 520 занятий по безопасному поведению на водных объектах и оказанию первой доврачебной помощи при утоплении в 71 учреждении дополнительного образования, летних школьных площадках, оздоровительных лагерях с охватом более 7800 человек; проведены мероприятия по обучению детей плаванию в рамках ежегодной акции МЧС России «Научись плавать» совместно с министерством образования, министерством спорта и министерством труда и социальной политики Калужской области. С начала проведения в акции приняли участие 13 417 детей.

Во время купального сезона — 2018 года в Калужской области работали 44 спасательных формирования, к эксплуатации были приняты 36 пляжей и семь баз для стоянки маломерных судов.