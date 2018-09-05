Сеул, 5 сентября, 2018, 23:33 — ИА Регнум. 4 сентября кабинет министров Республики Корея утвердил сокращение срока службы призывников — с 21 месяца до 18. Южнокорейское новостное агентство YTN сообщает, что снижение будет постепенным — на 1 день каждые две недели — и начнётся уже в следующем месяце. Таким образом, с 15 июля 2020 года служба в армии будет длиться на три месяца меньше. Однако в военно-воздушных силах сокращение будет не столь радикальным — с 24 до 22 месяцев. Призывной возраст будет сохранен. Сейчас пройти службу обязаны все южнокорейские мужчины в возрасте от 18 до 35 лет.