Тель-Авив, Израиль, 5 сентября, 2018, 23:36 — ИА Регнум. Правительство Израиля официально объявило о своем согласии финансировать разработку и создание нового спутника связи «Амос-8». Как сообщает израильское информационное агентство Ynet, спутник будет полностью спроектирован и построен в Израиле. Однако объем государственного финансирования остается в секрете.

Nasaspaceflight.com Спутник Амос-8

Как заявил министр науки, технологии и космоса Израиля Офир Акунис, данное решение имеет важное и долгосрочное значение для страны и в полной мере отвечает ее стратегическим интересам.

Создание спутника будет способствовать повышению конкурентоспособности израильской аэрокосмической промышленности во всем мире.

На данный момент известно, что системы нового спутника будут сочетать различные технологии и опыт, который Израиль накопил за последнее десятилетие. «Амос-8» станет самым передовым спутником, когда-либо выпущенным в Израиле.