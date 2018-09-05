Вашингтон, 5 сентября, 2018, 22:22 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп опроверг информацию о том, что обсуждал с главой Пентагонта убийство сирийского лидера Башара Асада. Соответствующее заявление он сделал 5 сентября на пресс-конференции во время визита в Кувейт.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Никогда не обсуждалось», — приводит слова Дональда Трампа пресс-служба Белого дома.

Саму книгу журналиста Боба Вудворда «Страх. Трамп в Белом доме», в которой и описывался соответствующий эпизод, президент США назвал «полным вымыслом».

Напомним, газета The Washington Post опубликовала фрагмент из книги Вудварда, в котором рассказывалось о том, как в апреле 2017 года Дональд Трамп с использованием нецензурных выражений отдал приказ министру обороны США Джеймсу Мэттису убить Башара Асада. Отмечалось, что Мэттис решил не исполнять данного распоряжения.

Ранее постпред США при ООН Никки Хейли заявила журналистам, что присутствовала во время данного разговора и «не слышала, чтобы президент говорил об убийстве Асада».

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