Дакка, 5 сентября, 2018, 22:42 — ИА Регнум. С 1 сентября сим-карты в Бангладеш необходимо будет регистрировать электронным, а не бумажным способом. Об этом сообщает бангладешское новостное издание «Протхом ало». Новая система предполагает отказ от заполнения бумажных форм, как это было ранее. Продавцы сим-карт будут собирать данные о покупателях посредством электронных устройств.

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По словам самих представителей мобильных операторов, новая система позволит не только предоставлять провайдерам самые точные сведения о клиентах, но и станет более удобной для покупателей. Представитель бангладешского оператора связи «Банглалинк» заявил, что они «уже запустили эту систему на всей территории Бангладеш». По его словам, это «значительно упрощает процесс регистрации клиентов, как, впрочем, и весь процесс их дальнейшего обслуживания». Кроме того, ожидается, что безопасность личных данных клиентов также повысится за счёт введения новой системы.