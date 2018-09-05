Москва, 5 сентября, 2018, 21:47 — ИА Регнум. Помощник Президента РФ Андрей Белоусов избран председателем наблюдательного совета автономной некоммерческой организации (АНО) «Цифровая экономика».

Kremlin.ru Андрей Белоусов

В заседании наблюдательного совета АНО приняли участие вице-премьер РФ Максим Акимов, глава Минкомсвязи Константин Носков, а также руководители компаний-учредителей организации: Сбербанка, «Яндекса», «Ростелекома», «Рамблера», «Мегафона», МТС и «Вымпелкома», 1С и «Открытой мобильной платформы», Ростеха, Росатома, Фонда «Сколково», Mail.ru Group, Агентства стратегических инициатив, «Почты России» и «ВЭБ Инноваций».

«Мне очень приятно, что впервые меня на роль председателя наблюдательного совета избрал бизнес», — прокомментировал свое назначение Андрей Белоусов.

По его словам, в ходе заседания совета были утверждены критерии оценки эффективности программы «Цифровая экономика РФ», которые позволят сконцентрировать силы государства и бизнеса на самых важных моментах.

«Заседания наблюдательного совета планируется проводить ежемесячно», — цитирует слова Андрея Белоусова ТАСС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Автономная некоммерческая организация «Цифровая экономика» была создана осенью 2017 года. Ее основная цель — обеспечение взаимодействия между бизнесом, экспертными сообществами и органами государственной власти при реализации программы «Цифровая экономика».

Кроме того, АНО занимается поддержкой общественно значимых проектов и инициатив в этой сфере. Генеральным директором АНО является Евгений Ковнир.

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