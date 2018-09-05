Никосия, 5 сентября, 2018, 21:48 — ИА Регнум. Президент Индии Рамнатх Ковинд обратился к киприотам с призывом активнее инвестировать в индийскую экономику. Президент Индии посетил Кипр во время своего визита в страны Европы. По сообщению индийского новостного агентства, Jagran, выступая перед парламентом в столице страны, Никосии, Рамнтах Ковинд отметил огромные возможности, которые предоставляет растущая экономика страны для зарубежного инвестора. Президент Индии назвал проекты и сферы, которые станут наиболее прибыльными: это проект «Цифровая Индия», проект «Умный город», а также энергетика, морские перевозки, строительство автомагистралей и портов. Кипрские инвесторы, по мнению президента, могут извлечь огромную выгоду из вложений в проекты «самой быстрорастущей» экономики мира.

stevepb Инвестиции

Республика Кипр занимает восьмое место в списке крупнейших инвесторов в индийскую экономику. Взаимный товарооборот между двумя странами составляет 8,2 миллиарда долларов и сопоставим с российско-индийским (без учёта вооружения).