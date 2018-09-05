Киото, Япония, 5 сентября, 2018, 21:40 — ИА Регнум. Подача электричества в регионе Кинки в Японии была прервана: причина массового отключения — тайфун. Население получило рекомендации покинуть дома и отправиться в эвакуационные пункты, пока последствия тайфуна не будут ликвидированы и жизни людей больше ничего не будет угрожать. На данный момент известно уже о 7 погибших. Под угрозой оказались три крупных города — Кобэ, Осака и Киото. Люди жалуются на жару и влажность, на невозможность использования бытовых приборов, таких как холодильник, телевизор и кондиционер; мобильная связь также работает с перебоями. Из-за обрывов линии электропередач без освещения осталось даже здание мэрии города Кисивада в префектуре Осака. Было принято решение подключить к электроснабжению лишь местное радио, по которому передаются объявления в условиях чрезвычайной ситуации и доводится информация о местоположении эвакуационных убежищ. По сообщениям новостного издания NHK, японской центральной телерадиокомпании, энергетическая компания Kansai Electric Power Company заявила, что работа электростанций поддерживается, а электроснабжение будет по возможности восстановлено в ближайшее время.