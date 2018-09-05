Саранск, 5 сентября, 2018, 21:28 — ИА Регнум. Глава правительства Мордовии Владимир Сушков в формате видеоконференции обсудил вопросы рационального природопользования и охраны окружающей среды с заместителем министра природных ресурсов и экологии России Денисом Храмовым. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

Remondis-saransk.ru Раздельный сбора мусора

В частности, обсуждалась необходимость создания в Мордовии системы локальных очистных сооружений и межмуниципальной системы коммунальной инфраструктуры, которая включает строительство шести мусороперегрузочных станций, сортировочного комплекса и межмуниципального полигона ТКО.

Кроме того, был рассмотрен вопрос перехода предприятий, которые оказывают неблагоприятное воздействие на окружающую среду, и создание лесопарковой полосы вокруг Саранска, на современные технологии работы.

«Ваша республика находится на переднем крае по обращению с твердыми коммунальными отходами и раздельному сбору мусора. Мы будем изучать опыт Мордовии для реализации в других регионах», — отметил замминистра.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в июле 2017 года конкурсная комиссия министерства ЖКХ и гражданской защиты населения Мордовии присвоила компании «Ремондис» Саранск (дочерняя структура немецкой Remondis) статус регионального оператора обращения с ТБО. Приступить к обязанностям по обслуживанию населения в этой сфере «Ремондис» должна была до начала 2018 года.

В настоящее время правительство Мордовии разрабатывает детальный план мероприятий по созданию в республике полного цикла сбора, вывоза и переработки отходов. С учетом раздельного сбора отходов в республике модернизация перерабатывающих мощностей позволит увеличить отбор вторичного сырья на 30%.

«Переход на новую систему обращения с отходами — это цивилизованный подход к проблеме мусора, который позволит снизить негативное воздействие на окружающую среду», — говорил глава Мордовии Владимир Волков.