Токио, 5 сентября, 2018, 21:50 — ИА Регнум. В Японии правительством вводится новое правило: перед тем, как идти в горы, альпинисты должны ставить в известность об этом местные органы власти. В заявлении будет указываться имя, контактная информация, время и программа пребывания в горах. Подобное нововведение поможет предотвратить немалое количество несчастных случаев, сообщает новостное издание NHK, японская центральная телерадиокомпания.

Гора Фудзи. Япония

В префектуре Яманаси на основе префектурного постановления, касающегося обеспечения безопасности горного туризма, уже обозначены три зоны контроля. Две из них — это гора Фудзи и Яцугатакэ. Собираясь в эти районы, альпинисты обязаны уведомлять местные органы власти о своем намерении, чтобы им на случай неблагоприятных природных условий была незамедлительно оказана спасательная помощь. Для удобства планируют ввести электронный формат подачи заявлений на сайте Ассоциации горных гидов Японии.