Токио, 5 сентября, 2018, 21:33 — ИА Регнум. 4 сентября по западной части Японии ударил тайфун «Джеби», самый сильный за 25 лет. Уже 7 человек погибло, 229 человек получили ранения. По сообщению японской газеты «Асахи Симбун», более 2 миллионов жителей в 13 префектурах ждет эвакуация. В префектурах Фукуи, Сига, Киото, Осака, Хёго, Нара и Вакаяма были лишены электричества более миллиона домов. Из-за тайфуна был затоплен и международный аэропорт Кансай в Осаке. Помимо этого, в мост, соединяющий аэропорт с сушей, врезался 2500-тонный танкер с авиационным топливом. Мост был серьезно поврежден, но никто из 11 членов экипажа не пострадал. Японскими авиалиниями было отменено 630 внутренних и международных рейсов. Также было остановлено движение поездов предварительно до вечера 5 сентября.