Ташкент, 5 сентября, 2018, 21:23 — ИА Регнум. Вебстерский университет США в рамках магистратуры запустил в Узбекском государственном университете иностранных языков программу «Преподавание английского как второго языка», сообщает 5 сентября издание «Подробно.uz».

UzReport.uz Студенты Узбекистана

Данное начинание стало первой магистерской программой вуза США в странах Туркестана. Пройти американскую программу может любой выпускник бакалавриата, независимо от специальности. В 2018/2019 учебном году документы подали 200 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа в Узбекистане начал принимать документы абитуриентов первый частный Технический институт Ёджу (Южная Корея). Вступительные экзамены пройдут с 7 по 8 сентября.