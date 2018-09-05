Челябинск, 5 сентября, 2018, 20:51 — ИА Регнум. В Челябинской области жители пострадавших от землетрясения территорий не получали предупреждений о грядущей стихии. Об этом они заявили журналистам.

Михаил Врубель. Гадалка. 1895

По словам граждан, подземные толчки стали для них полной неожиданностью. Многие местные жители проснулись от ударов и поспешили эвакуироваться. Дома буквально ходили ходуном, а люстры падали.

Министр общественной безопасности Челябинской области Евгений Савченко отмечает: землетрясения, подобные тому, что произошло 5 сентября на Урале, не подлежат прогнозированию. Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

«Специалисты ГУ МЧС после консультаций с учеными института геофизики Уральского отделения РАН отмечают, что предварительная сейсмоактивность, подобной зафиксированной в Катав-Ивановском районе, не подлежит прогнозированию», — сказал Савченко.

Напомним, подземные толчки силой до 5,5 балла разбудили местных жителей в районе 4:00 по местному времени. Они ощущались в четырёх регионах Урала. Эпицентр оказался в Катав-Ивановском районе. Этой территории и досталось больше всего. Оказались повреждены здания больницы, техникума, жилые дома. Также были отменены занятия в четырёх школах.

При этом погибших и пострадавших нет. Также подземные удары не нарушили жизнеобеспечения местного населения.