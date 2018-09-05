Бишкек, 5 сентября, 2018, 21:03 — ИА Регнум. По итогам четвертого дня III Всемирных игр кочевников в Киргизии сборная Узбекистана занимает седьмое место, сообщили 5 сентября на официальном сайте международного турнира.

Open.kg Всемирные игры Кочевников

Первое место занимают хозяева соревнований — Киргизия, на счету которой 43 медали, в том числе по 15 золотых и серебряных и 13 бронзовых. На втором месте Россия, на третьем — Казахстан.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября во время Всемирных играх кочевников неизвестные лица украли ценные вещи из палатки семьи британского военного атташе.