Пугачёво, Удмуртия, 5 сентября, 2018, 20:35 — ИА Регнум. В течение двух последних недель на техническую территорию бывшей войсковой части села Пугачево проникли семеро жителей Удмуртии. Трое из них были задержаны по факту выноса металлического лома, сообщили ИА REGNUM в администрации Малопургинского района республики.

Цитата из м∕ф «Чебурашка идет в школу». Реж. Роман Качанов. 1983. СССР Кража металлолома

«На техническую территорию бывшей войсковой части доступ посторонних лиц запрещен, и находиться на ней небезопасно для жизни и здоровья граждан», — подчеркнули в администрации и добавили, что вынос взрывоопасных предметов, которые находятся на территории, запрещен и преследуется по закону.

В частности, преступление по ч.2 ст. 158 УК РФ («Кража с незаконным проникновением») предполагает максимально жесткое наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы в течение одного года или штраф в размере до 200 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, пожар, сопровождающийся взрывами, на территории бывшей военной части 86 696 в Пугачево вспыхнул 16 мая. Площадь пожара превысила 270 га. Полностью ликвидировать все очаги задымления удалось только к утру 22 мая.

По заключению специалистов инженерных войск Министерства обороны и саперов Росгвардии, на территории бывшего арсенала осталось около 2 млн взрывоопасных предметов.

До 1 июля техническую территорию вокруг Пугачево охранял взвод военных, состоящий из 28 человек, с целью предотвращения доступа посторонних лиц.

17 июля работы по утилизации взрывоопасных предметов были приостановлены на неопределенный срок.