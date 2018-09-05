Псков, 5 сентября, 2018, 20:33 — ИА Регнум. В Псковской области заявления о голосовании не по месту регистрации, а по месту нахождения написали около 3 тыс. человек. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, об этом сегодня, 5 сентября, было заявлено на заседании оперативного штаба по обеспечению законности и правопорядка в период подготовки и проведения выборов.

Советский плакат Избирательный участок

Всего избирательные комиссии разослали 540 тыс. именных приглашений на избирательные участки.

На выборах губернатора Псковской области досрочного голосования нет, но на выборах другого уровня такое право для избирателей предусмотрено: так, по данным на 4 сентября, досрочно на выборах депутата Псковского областного собрания по одномандатному округу №12 и в органы местного самоуправления проголосовало более 2 тыс. избирателей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, всего в единый день голосования в Псковской области будут открыты 637 избирательных участков. В регионе будут выбирать губернатора, депутата Псковского областного собрания по округу № 12, а также глав восьми районов: Великолукского, Красногородского, Локнянского, Невельского, Опочецкого, Псковского, Струго-Красненского, Пыталовского. Кроме того, состоятся выборы депутатов районных, городских и сельских поселений.