Южно-Сахалинск, 5 сентября, 2018, 20:27 — ИА Регнум. Сахалин переживает удар тайфуна «Джеби», признанного мощнейшим за последние 25 лет, сообщает 5 сентября телеканал РЕН ТВ.

John Bakharev Тайфун «Джеби» в Японии

По информации журналистов, штормовой ветер уже нанес повреждения крышам зданий, рекламным конструкциям и остановкам общественного транспорта.

Ветер сопровождается проливными дождями. Не менее четырех тысяч человек на Сахалине уже остались без электроэнергии из-за удара стихии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на острове были задержаны авиарейсы и отменены занятия в образовательных учреждениях.

Ранее из-за тайфуна «Джеби» в Японии погибли не менее 11 человек, а еще 600 получили различные травмы.