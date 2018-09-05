Псков, 5 сентября, 2018, 20:25 — ИА Регнум. Вопрос обеспечения безопасности на избирательных участках в день выборов губернатора Псковской области обсуждался сегодня, 5 сентября, на заседании оперативного штаба по обеспечению законности и правопорядка в период выборов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, правоохранительные органы проводят необходимые проверочные мероприятия вблизи мест проведения выборов и учебные тренировки по отработке тактики поведения в чрезвычайных ситуациях.

Выборы

«Помещения для голосования оборудованы 63 рамочными металлодетекторами, а на избирательных участках в Пскове и Великих Луках установлено 114 средств видеонаблюдения», — сообщили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на выборах губернатора в Псковской области будут открыты 637 избирательных участках, на 85 из них — все они находятся в Пскове — установлены комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБы). На всех остальных будет применяться технология изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом (QR-код) и ускоренным вводом данных в ГАС «Выборы».

Напомним, в выборах губернатора Псковской области участвуют пять кандидатов: временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников («Единая Россия»), индивидуальный предприниматель Сергей Кулаков (Партия пенсионеров России), депутат Псковского областного собрания Антон Минаков (ЛДПР), уполномоченный по защите прав предпринимателей Псковской области Аркадий Мурылев (КПРФ) и директор ООО «Производственно-художественная мастерская по камню «Карельский гранит — Псков» Игорь Романов («Партия роста»).

Всего в регионе 9 сентября завершатся 26 избирательных кампаний. Среди них — дополнительные выборы депутата Псковского областного собрания депутатов шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 12, а также выборы глав восьми районов: Великолукского, Красногородского, Локнянского, Невельского, Опочецкого, Псковского, Струго-Красненского, Пыталовского. Кроме того, состоятся выборы депутатов районных, городских и сельских поселений.