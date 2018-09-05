Черкесск, 5 сентября, 2018, 20:21 — ИА Регнум. Три человека пострадали в результате ДТП, которое произошло в столице Карачаево-Черкесии 4 сентября. На пешеходном переходе по улице Доватора водитель автомобиля «Лада Приора» сбил мать с двумя малолетними детьми. За рулем находился сотрудник СИЗО — 30-летний житель аула Карт-Джурт, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Пешеходный переход

Пострадавшие — 31-летняя женщина, шестилетний мальчик и четырехлетняя девочка — доставлены в больницу. По словам медиков, состояние детей очень тяжелое, женщина получила множественные ушибы и ссадины.

В отношении виновника аварии возбуждено уголовное дело. Как уточнили в Следственном комитете, автомобиль был технически исправен, в крови подозреваемого не обнаружено алкоголя или других наркотических и психотропных веществ, пишет РИА Новости.

То, что он не пропустил пешеходов на пешеходном переходе, виновник аварии объяснил тем, что очень спешил домой. По его словам, в экстремальной ситуации он не смог вовремя сориентироваться, потерял контроль над транспортным средством и допустил наезд на людей.