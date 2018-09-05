Ставрополь, 5 сентября, 2018, 20:15 — ИА Регнум. На рассмотрение думой Ставропольского края внесен законопроект, который призван обеспечить сохранение всех региональных и муниципальных льгот для граждан при достижении нынешнего пенсионного возраста (60 лет у мужчин, 55 лет у женщин) после того, как пенсионный возраст будет повышен. Об этом сегодня, 5 сентября, сообщает пресс-службы думы Ставропольского края.

Пожилая пара

Законопроект подготовлен в рамках предложений президента России Владимира Путина, касающихся изменения параметров пенсионной реформы, предложенной правительством Дмитрия Медведева.

В думе Ставропольского края создана специальная группа, которая разработала этот законопроект, предполагающий внесение изменений в пять законодательных актов Ставрополья для того, чтобы отвязать предоставление льгот гражданам от достижения ими пенсионного возраста и привязать к конкретному возрасту — 55 лет у женщин и 60 лет у мужчин.