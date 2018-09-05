Киев, 5 сентября, 2018, 20:10 — ИА Регнум. Желание премьер-министра Украины Владимира Гройсмана выстраивать самостоятельную политическую карьеру говорит о расколе «винницкой команды». Об этом 5 сентября в эфире телеканала Newsone заявил внефракционный депутат от Закарпатской области Виктор Балога.

Sfs.gov.ua Мирослав Продан

Он напомнил, что именно действующий президент Украины Петр Порошенко способствовал росту политической карьеры премьера Гройсмана.

«При всех обстоятельствах — или Порошенко выиграет выборы, или Порошенко проиграет выборы — он должен быть с Порошенко. Это если смотреть на морально-этическую сторону политики. А если смотреть на нашу политическую среду и на наш уровень политической культуры, то те процессы, которые сегодня происходят в винницкой команде, их курсы пошли в разные направления», — пояснил Балога.

По его словам, отставка и.о. главы государственной фискальной службы (ГФС) Мирослава Продана говорит о маленькой победе администрации президента над кабмином.

«Банковая взяла микроверх в противостоянии между правительством и администрацией президента. Если смотреть шире на эти процесс, мы же сегодня накануне президентских выборов. Те процессы, которые сегодня происходят между президентом, правительством и генпрокуратурой, говорят о том, что Банковую не удовлетворяет человек Гройсмана, который занимал такую высокую должность в сфере импортных операций и сфере фискальной работы на территории страны. Давление будет и дальше на премьера. Скорее всего, до того момента, пока не удовлетворят амбиции Банковой относительно того, чтобы был более нейтральный и лояльный человек, чем тот, который до этого занимал должность ГФС», — подытожил Балога.

Как сообщалось, 5 сентября и.о. министра финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что и.о. главы государственной фискальной службы Мирослав Продан ушел в отставку по собственному желанию. По её словам, нового главу ГФС выберут на конкурсе.

«Сегодня правительством принято решение об объявлении такого конкурса, премьер-министром поручено национальной службе и министерству финансов начать процедуры по проведению такого конкурса. Чтобы не было конфликта интересов, и.о. главы ГФС Мирослав Продан принял решение об увольнении по собственному желанию», — сказала Маркарова.