Нью-Йорк, США, 5 сентября, 2018, 19:59 — ИА Регнум. В аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке сняли карантин с самолёта авиакомпании Emirates после массового недомогания пассажиров на борту, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Oliver Holzbauer Воздушное судно авиакомпании Emirates

Как уточняется, пассажиры авиарейса были обследованы эпидемиологами. Признаки заболевания были выявлены только у десятерых, все они в настоящее время направлены на обследование.

Остальных пассажиров вскоре отпустили, однако взяли у них контактные данные на случай, если у кого-то из них ухудшится самочувствие или у медиков появятся вопросы.

Подробностей о заболевании пассажиров не приводится. Между тем пресс-секретарь мэра Нью-Йорка, общаясь с журналистами, предположил, что инцидент может быть связан с остановкой самолёта в Мекке (Саудовская Аравия), где наблюдается серьёзная эпидемия гриппа.

Как передавало ИА REGNUM, самолёт Airbus A380 с более чем 500 пассажирами на борту, прибывший утром 5 сентября из Дубая в Нью-Йорк, был изолирован в аэропорту из-за того, что у сотни пассажиров наблюдались одинаковые симптомы в виде кашля. Борт в Нью-Йорке встречали полиция и сотрудники центра по контролю и профилактике заболеваний.