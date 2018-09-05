Челябинск, 5 сентября, 2018, 19:47 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Челябинской области намерены сохранить гражданам предпенсионного возраста все льготы. Их будут получать мужчины с 60 лет и женщины с 55, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе парламента.

Оноре Домье. Бурлак. 1856-60 гг

Соответствующий проект областного закона уже готов. Его рассмотрят на заседании Заксобрания 27 сентября. Проектом предусмотрены поправки сразу в несколько нормативных актов. Предпенсионерам оставят льготы по услугам ЖКХ, по текущему и капитальному ремонту жилья, по установке газового оборудования и подводке газопровода к жилищу и т.д.

При этом принятие закона не повлечёт дополнительных трат из облбюджета, отмечают в Заксобрании.

Напомним, 29 августа с обращением к россиянам выступил президент страны Владимир Путин. Он объяснил причины повышения пенсионного возраста и обратил внимание на то, что все региональные льготы сохранят.