Москва, 5 сентября, 2018, 19:41 — ИА Регнум. Председатель правления российского публичного акционерного общества «Газпром» Алексей Миллер заявил, что кадровая политика корпорации такова, что она направлена на защиту граждан предпенсионного возраста. Этим корпорация поддерживает предложения Президента РФ Владлимира Путина, высказанные в телеобращении 29 августа. Об этом Алексей Миллер заявил сегодня, 5 сентября, в интервью НТВ.

Gazprom-neft.ru «Газпром»

По словам Миллера, в корпорации «Газпром» очень сильны традиции и компания поддерживает трудовые династии.

«Опыт, знания, навыки — они передаются в совместной практической работе, и многие качества невозможно получить в рамках высшего образования», — сказал Миллер.

Кроме того, глава «Газпрома» не считает, что лица предпенсионного возраста могут занять чьи-то «чужие» рабочие места. Миллер считает, что по крайней мере в «Газпроме» этого точно не произойдёт, так как у компании очень много новых проектов и строек, привлекательных в первую очередь для молодежи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Российской Федерации Владимир Путин обратился к гражданам в связи с готовящейся пенсионной реформой. Путин в целом одобрил предлагаемую правительством Дмитрия Медведева пенсионную реформу, однако внес в неё существенный ряд поправок.

В частности, президент на законодательном уровне предложил защитить трудовые права лиц предпенсионного возраста и запретить работодателям под страхом уголовного наказания увольнять пожилых работников только в силу их возраста.

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