Пермь, 5 сентября, 2018, 19:31 — ИА Регнум. В законодательное собрание Пермского края внесены законопроекты о сохранении региональных льгот для граждан, достигших действующего сейчас пенсионного возраста, сообщает 5 сентября пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия».

Лайош Деак-Эбнер. Бурлачки (фрагмент). 1885

Законопроекты, направленные на выполнение поручений президента России Владимира Путина о сохранении ряда региональных льгот граждан. Проект закона предусматривает замену формулировки «граждане, достигшие пенсионного возраста» на конкретные цифры — 55 лет для женщин и 60 для мужчин.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ во главе с председателем Дмитрием Медведевым предложило повысить возрастную планку выхода на пенсию для граждан России. Для мужчин этот возраст должен увеличиться до 65 лет, а для женщин — до 63-летнего рубежа.