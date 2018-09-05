Магас, 5 сентября, 2018, 19:45 — ИА Регнум. Депутаты Народного собрания Ингушетии поддержали поправки о сохранении региональных льгот для мужчин и женщин 55 и 60 лет соответственно, сообщили 5 сентября в пресс-службе законодательного органа региона.

Элмарз-Хаджи Хаутиев с праправнучкой. Экспедиция Н. Ф. Яковлева — Е. М. Шиллинга. 1921

Председатель Народного собрания Зялимхан Евлоев отметил, что льготы для пожилых людей сохранятся даже после возможного повышения пенсионного возраста.

Как сообщало ИА REGNUM, законодательные органы регионов России готовят поправки в местное законодательство для сохранения льгот в связи с предполагаемым повышением пенсионного возраста.

Во многих субъектах РФ региональные льготы привязаны к пенсионному статусу. Вносимые поправки позволят отвязать льготы от пенсионного возраста.