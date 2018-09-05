Москва, 5 сентября, 2018, 19:22 — ИА Регнум. Россия ожидает откровенного и серьезного разговора во время российско-армянских переговоров на высшем уровне в Москве 8 сентября. Об этом заявил в беседе с журналистами помощник президента России Юрий Ушаков.

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«Много вопросов накопилось как с нашей стороны, так и с армянской стороны, поэтому мы ожидаем откровенного, серьёзного разговора по всем вопросам, которые касаются как двустороннего сотрудничества, так и совместной работы в международных органах — ЕАЭС и ОДКБ», — сказал Ушаков.

4 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян, говоря о предстоящих переговорах, сказал, что на встрече с Владимиром Путиным будет обсуждаться весь спектр армяно-российских отношений.

Как ранее проинформировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, встреча Владимира Путина с Николом Пашиняном состоится 8 сентября в Москве.

Анонсируя предстоящую встречу, пресс-служба Кремля сообщила, что в ходе встречи планируется обсудить ключевые вопросы развития российско-армянских союзнических отношений, а также сотрудничества в интеграционных объединениях на евразийском пространстве.