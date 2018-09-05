Петропавловск-Камчатский, 5 сентября, 2018, 19:19 — ИА Регнум. Законодательное собрание Камчатского края 18 сентября рассмотрит законопроект о сохранении региональных пенсионных льгот в нынешних возрастных границах после повышения пенсионного возраста, сообщили 5 сентября в пресс-службе Заксобрания.

Андрей ИА Красная Весна Здесь начинается Россия. Камчатка.

Как уточнил спикер парламента Камчатки Валерий Раенко, для женщин от 50 лет и мужчин от 55 лет предполагается сохранить все действующие социальные гарантии, включая льготы на оплату жилья, коммунальных услуг и взносы в фонд капитального ремонта, право на бесплатную юридическую помощь и прочее. Ветеранам труда будут сохранены ежемесячные выплаты и возможность бесплатного зубного протезирования.

Соответствующие поправки предполагается внести в шесть действующих региональных законов. Кроме этого, предусмотрено сохранение льгот, которые действуют сегодня на основании нормативных актов исполнительных органов власти и касаются проезда на транспорте и лекарственного обеспечения.

Как ожидается, действие поправок затронет более 40 тысяч жителей Камчатки указанных возрастных категорий.