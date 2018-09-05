Нижний Новгород, 5 сентября, 2018, 19:17 — ИА Регнум. В Нижегородской области планируется создание российского центра компетенций по СПГ-технологиям (СПГ — сжиженный природный газ). Об этом заявил врио главы региона Глеб Никитин в ходе совещания по локализации в области производства оборудования для СПГ-проектов, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

Yamallng.ru Ямал СПГ

«Первый этап работы — строительство стендового комплекса на ОКБМ Африкантов. Второй — организация в Нижегородской области промышленного криогенного кластера с участием региональных промышленников. Сейчас более 10 нижегородских предприятий и научных организаций готовы включиться в разработку необходимых материалов, оборудования, подготовку кадров», — отметил Никитин.

Стенд криогенного оборудования, который применяется для испытания оборудования по сжижению газа, будет построен на базе ОКБМ «Африкантов» (входит в АО «Атомэнергомаш», машиностроительный дивизион госкорпорации «Росатом»).

"Дорожная карта по локализации технологий в сфере СПГ была утверждена 30 августа. Мы планируем три крупных компонента в рамках этой дорожной карты — это инфраструктура локализации технологий СПГ и стендовая база, второе — это разработка корпуса соответствующих обновленных стандартов, необходимых для запуска проектов импортозамещения, и третье — собственно проект локализации. В зависимости от решения задач это может быть как прямое финансирование, так и заемное финансирование», — полагает замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков.

Он добавил, что для создания испытательного стенда Нижегородская область — наиболее привлекательный регион с учетом логистических и кадровых обстоятельств, а также потенциала, который есть у региона. Также, согласно дорожной карте, к середине 20-х годов XXI века российские предприятия перейдут на национальную технологию сжижения газа.

«Наличие в России собственного стенда даст прежде всего независимость от зарубежных технологий и позволит российским предприятиям обеспечить полноценную локализацию производства соответствующего оборудования… Росатом готов выходить с соответствующей инициативой в органы власти, обеспечив в последующем равнодоступность стендового комплекса для всех изготовителей оборудования», — заверил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев.

В свою очередь глава компании «Новатэк» Леонид Михельсон выразил надежду, что к 2020 году основная часть оборудования для проекта «Ямал-СПГ» будет производиться в России.

«Новатэк» в декабре месяце прошлого года принял новую стратегию, в которой 57 млн тонн СПГ собирается производить к 2030 году. Через 3−4 года мы это пересмотрим, и у нас будет возможность увеличиться в наших стратегических планах до 70 млн тонн. Мы уже делаем четвертую линию так называемой Ямал-СПГ по нашей технологии, практически полностью на нашем оборудовании. Мы очень рады поддержке от региональных властей, Минпромторга», — заключил Михельсон.

Никитин подчеркнул, что создание центра компетенций по СПГ-технологиям в Нижегородской области — это дополнительные доходы бюджета от производства оборудования не только для российских, но и для зарубежных компаний, а также дополнительные рабочие места для жителей региона.

«Сейчас более 10 нижегородских предприятий и научных организаций готовы включиться в разработку необходимых материалов, оборудования, подготовку кадров», — сказал врио главы области.

ИА REGNUM напоминает, в настоящее время в России работают два завода по производству СПГ: проект «Сахалин-2», оператором которого является компания Sakhalin Energy, и две линии завода «Ямал СПГ», который реализуется при участии «Новатэк» (50,1% акций), французского концерна Total (20%), китайской CNPC (20%) и Фонда Шелкового пути (9,9%).

По итогам января-августа 2018 года экспорт российского СПГ в страны Азиатско-Тихоокеанского региона вырос на 48,2% — до 15 млрд кубометров.

Ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак говорил, что Россия может увеличить долю на мировом рынке СПГ с 4% в настоящее время до 15−20% к 2020 году.