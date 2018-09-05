Ханты-Мансийск, 5 сентября, 2018, 19:24 — ИА Регнум. Губернатор Югры Наталья Комарова выступила за сохранение северных, сообщает 5 сентября региональный департамент общественных и внешних связей.

Пожилые люди зимой

4 сентября глава Югры и врио губернатора Тюменской области Александр Моор встретились с коллективом ООО «Газпром трансгаз Югорск». Главы регионов отметили, что у них «единое мнение на этот счет».

Напомним, 10 октября 2017 года министр труда и социальной защиты населения России Максим Топилин заявил, что система расчета северных надбавок и районных коэффициентов не соответствует сложившимся реалиям. Однако министр отметил, что северные льготы «трогать не надо».