Москва, 5 сентября, 2018, 19:09 — ИА Регнум. Больше 60% граждан РФ уже решили, где они встретят Новый год. Таковы данные опроса, проведённого сервисом путешествий Туту.ру, о результатах которого 5 сентября сообщили ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Новогодняя иллюминация

Участие в опросе приняли около 3 тысяч человек, причём больше половины из них — 63% — признались, что уже знают, где будут встречать Новый год. В раздумьях пока пребывают 37% респондентов.

Их тех, кто уже определился с местом своих новогодних торжеств, 49% сообщили, что никуда не поедут и встретят Новый год в родном городе. Семь процентов либо уже приобрели билеты за границу, либо готовы это сделать. Любопытно, но столько же опрошенных намерены отправиться праздновать в другой российский город.

Кроме того, стало известно, что в прошлом году самыми популярными в новогодние каникулы стали перелёты по России из Москвы в Сочи, Симферополь, Калининград, Минеральные Воды, Краснодар, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Мурманск и Санкт-Петербург. Что касается зарубежных рейсов, то чаще всего на новогодние праздники люди отправлялись в Молдавию, Грузию и Германию.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, праздник Нового года входит в тройку самых важных праздников у граждан РФ. Как показали результаты опроса, проведённого сотрудниками ВЦИОМ, его отмечают 60% граждан РФ. Ещё больше — 71% — отмечают День Победы. На третьем месте стоит православный праздник Пасха.