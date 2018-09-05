Минск, 5 сентября, 2018, 18:31 — ИА Регнум. Представитель Российской Федерации в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Борис Грызлов заявил, что Москва категорически требует провести международное расследование под эгидой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) убийства главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко. Об этом сегодня, 5 сентября, сообщает телеканал RT.

Kremlin.ru Борис Грызлов

«Российская делегация потребовала международного расследования убийства Александра Захарченко», — рассказал Грызлов, находясь в Минске на очередной заседании контактной группы.

Он подчеркнул, что Москва настаивает на максимально открытом и объективном расследовании убийства Захарченко. Также российская сторона предложила организовать процесс наблюдения и контроля за расследованием этого преступления на базе контактной группы под эгидой ОБСЕ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 августа в Донецке в результате взрыва погиб глава ДНР Александр Захарченко. за организацией террористического акта стоят украинские спецслужбы.