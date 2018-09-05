Брянск, 5 сентября, 2018, 18:10 — ИА Регнум. Правозащитники не нашли серьезных нарушений в брянской колонии №6, где в июле 2018 года сотрудник убил осужденного. Как сообщили 5 сентября в пресс-службе аппарата уполномоченного по правам человека в Брянской области, комплексную проверку работы колонии провели омбудсмен Вячеслав Тулупов и председатель региональной Общественной наблюдательной комиссии Николай Каракотин.

patrick489 В заключении

«По итогам визита жалоб в адрес уполномоченного по вопросам, связанным с нарушением прав и законных интересов лиц, содержащихся под стражей, не поступило. В целях надлежащего материально-технического обеспечения медицинской части и штрафного изолятора уполномоченный направил соответствующие предложения в адрес руководства колонии», — говорится в сообщении пресс-службы.

ИА REGNUM напоминает, что в колонии №6, которая расположена в городе Клинцы, в июле 2018 года был убит осужденный. По версии следствия, сотрудник колонии связал осужденного и закрыл ему рот тряпкой, из-за чего мужчина умер от асфиксии. В отношении него возбуждены уголовные дела о превышении должностных полномочий и убийстве. Сейчас сотрудник колонии заключен под стражу.

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