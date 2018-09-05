Рим, 5 сентября, 2018, 18:08 — ИА Регнум. В начале сентября целый ряд социологических центров опубликовали новые данные опросов впервые после августовских «каникул», сообщает Agenzia Italia в среду, 5 сентября.

Карл Брюллов.Политическая демонстрация в Риме (Эскиз). 1950

Опросы показывают продолжающийся рост рейтинга партии «Лига» Маттео Сальвини. С показателем свыше 30% она обошла коллег по коалиции из «Движения 5 звезд» и вышла на чистое первое место.

«Движение 5 звезд» Луиджи Ди Майо по данным разных центров поддерживают чуть менее 30% избирателей, бывшую правящую Демократическую партию — около 17%, «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони — около 7−8%.

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Социологи проанализировали, как менялись симпатии избирателей, начиная с декабря 2017 года.

Рекордсменом по росту рейтинга является «Лига». В конце 2017 года ее рейтинг был менее 14%, на выборах 4 марта партия получила более 17%, а теперь показатели превысили 30%.

«Движение 5 звезд» в свою очередь нарастили рейтинг с 27,5% в конце 2017 года до 32,7% на мартовских выборах, но затем постепенно теряла рейтинг — за полгода он снизился примерно на 3%.

Демократы, в поддержку которых еще в конце 2017 года высказывались более 24% граждан, на выборах неожиданно для многих получили лишь 18,7%, но и после голосования продолжали терять поддержку.

В минус уходит и партия Берлускони: от 15,8% в декабре 2017 года (больше, чем у «Лиги») до 14% на выборах и около 7−8% в настоящее время.