Астана, 5 сентября, 2018, 18:05 — ИА Регнум. По состоянию на 1 июля 2018 года активы лидера на банковском рынке Казахстана Народного банка составили 583,9 млрд тенге ($1,58 млрд), что на 6,6% меньше, чем 1 июля 2017 года. Об этом 5 сентября сообщает аналитический портал Finprom со ссылкой на данные консолидированной финансовой отчетности.

autor381 Экономика Казахстана

Доля активов Народного банка составляет 34,1% от суммарных активов банковского сектора. Объем ссудного портфеля составил 3,2 трлн тенге ($8,64 млрд). Доля кредитования банка в общем объеме составляет 24%.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первой половины 2018 года объем ссудного портфеля банков второго уровня Казахстана составил 13,5 трлн тенге ($37,2 млрд), что на 13,2% меньше, чем годом ранее.