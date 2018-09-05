Рим, 5 сентября, 2018, 17:57 — ИА Регнум. Коррупционеры, которые сообщат следователям о еще неизвестных им фактах коррупции, будут освобождены от наказания за собственное преступление, сообщает Il Fatto Quotidiano в среду, 5 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

Правительство Италии в ближайшие дни рассмотрит проект декрета о новых мерах борьбы с коррупционерами. В среду его обсуждали на заседании правительства в узком составе.

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Как сообщалось ранее, проект предполагает введение пожизненного запрета на участие в госзакупках для всех уличенных в коррупции, а также внедрение «агентов под прикрытием» в бизнес-среду и в сферу региональной власти для скорейшего выявления коррупции.