Тверь, 5 сентября, 2018, 17:54 — ИА Регнум. Конаковский район Тверской области является одним из лидеров в общероссийском сегменте внутреннего туризма. Об этом заявил губернатор Игорь Руденя 5 сентября в рамках инспекционной поездки на площадку реконструкции автодороги «Подъезд к поселку Шоша» в границах туристско-рекреационного кластера «Верхневолжский», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. На площадке вместе с главой региона также побывали руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов и председатель совета директоров группы компаний «Агранта» и ООО «Завидово Девелопмент» Сергей Бачин.

Region.tver.ru Подъезд к поселку Шоша

«Индустрия гостеприимства для нас — один из приоритетов развития экономики региона. Сегодня Конаковский район является одним из лидеров в общероссийском сегменте внутреннего туризма, привлекает туристов из разных регионов, в первую очередь, Москвы. Обеспечена высокая транспортная доступность территории: добраться сюда можно на электричке, на собственном или общественном автотранспорте», — отметил Игорь Руденя.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, реконструкция дороги на подъезде к Шоше в границах туристско-рекреационного кластера «Верхневолжский» ведётся в рамках федеральной целевой программы по развитию туризма на 2011−2018 годы — работы идут с 2016 года. В настоящее время завершается третий этап реконструкции дороги.

В рамках новой программы, которая начнёт действовать с 2019 года, в Тверской области планируется создать кластер круизного туризма и отдыха: глава Ростуризма Олег Сафонов назвал предложенный регионом проект «Волжское море» интересным и перспективным. Он отметил, что на его реализацию уже с 2019 года будет выделяться финансирование: в общей сложности 1,5 млрд из федерального бюджета, 300 млн — из регионального, еще 7 млрд составят частные инвестиции. Реализация проекта призвана повысить интерес путешественников к водному туризму, привлечь туристов в бассейн Верхней Волги. Ключевым объектом кластера круизного туризма и отдыха станет уникальный туристический транспортно-пересадочный узел на территории проекта «Завидово», который объединит водный, железнодорожный и автомобильный транспорт. Также предполагается создание всесезонного комплекса отдыха с аквапарком и гостиницами, строительство арочного пешеходного моста через реку Дойбица, водозаборного узла для водоснабжения объектов кластера «Волжское море».