Астана, 5 сентября, 2018, 17:45 — ИА Регнум. По итогам первых семи месяцев 2018 года объем денежных переводов внутри Казахстана составил 43,7 млрд тенге ($118 млн), что в четыре раза больше, чем за аналогичный период 2017 года. Об этом 5 сентября сообщает агентство Ranking со ссылкой на данные Национального банка республики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банковская карта

Количество операций внутри страны увеличилось в 1,5 раза. Средний чек одного перевода увеличился в 2,6 раза, до 238,3 тыс. тенге ($643). Среди платежных систем лидирует «Золотая корона», с помощью которой перевели 14,3 млрд тенге ($38,6 млн), что в шесть раз больше, чем годом ранее.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых шести месяцев 2018 года объем денежных переводов, отправленных в Казахстан из-за границы, составил 147,5 млрд тенге ($398,3 млн).