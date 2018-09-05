Москва, 5 сентября, 2018, 17:40 — ИА Регнум. Работы по укладке второй нитки газопровода «Турецкий поток» в исключительной экономической зоне России завершены, сообщает 5 сентября пресс-служба компании «Газпром».

Turkstream.info Турецкий поток

По информации пресс-службы, на данный момент реализация проекта «Турецкий поток» проходит в полном соответствии с графиком. Полностью завершены работы по глубоководной укладке морской части первой нитки газопровода, а также закончена постройка второй нитки «Турецкого потока» в исключительной экономической зоне России.

Кроме того, отмечено, что «суммарно по двум ниткам на сегодняшний день уложено более 1,52 тысячи километров газопровода — порядка 81% от общей протяженности морского участка «Турецкого потока».

Как сообщало ИА REGNUM, газопровод «Турецкий поток» предназначен для поставок российского природного газа в Турцию и страны Юго-Восточной Европы. По графику газопровод должен быть веден в эксплуатацию в 2019 году. Газопровод должен будет состоять из двух ниток мощностью по 15,75 млрд кубометров каждая.