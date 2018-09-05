Москва, 5 сентября, 2018, 17:56 — ИА Регнум. Расследование дела о покушении на жизнь экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери — это игра, в которой нет логики, считает кинорежиссёр Карен Шахназаров. Об этом он заявил 5 сентября в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя новость о том, что Великобритания назвала имена подозреваемых по делу об отравлении в Солсбери.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Тереза Мэй

«В этой истории есть сюрреалистический момент, — сказал Шахназаров. — Где жертвы? Где Скрипаль и его дочь? Казалось бы, первое, что надо сделать, это предъявить пострадавших. Прошло уже несколько месяцев. Ни господина Скрипаля, ни госпожи Скрипаль! Как будто они растворились в пространстве. Либо их уже нет в живых, либо они в таком состоянии, что их нельзя выпускать. Но логические выводы здесь не имеют значения — госпожа [премьер-министр Великобритании Тереза] Мэй использует это как повод для очередного наращивания давления на РФ. Это игра, в которой нет никакой логики».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября власти объявили, что подозревают граждан России Александра Петрова и Руслана Боширова в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Королевской прокурорской службы.

Названных российских граждан подозревают в заговоре с целью убийства, попытке убийства, хранении запрещённых веществ и умышленном причинении тяжких телесных повреждений Юлии Скрипаль и полицейскому Нику Бэйли. Прокуратура уже выписала европейский ордер на арест Петрова и Боширова.