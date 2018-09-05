Москва, 5 сентября, 2018, 17:19 — ИА Регнум. Если ставки по кредитам вернутся на уровень 11−12%, то спрос упадет в полтора раза, что в свою очередь приведет к кризису в жилищном строительстве, считает управляющий партнер риелтерской и консалтинговой компании «Метриум» Мария Литинецкая.

Иван Шилов ИА REGNUM Стройка

Ранее замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Никита Стасишин заявил, что на фоне возникшей неопределенности на финансовых рынках и в связи с возможным повышением ключевой ставки Банком России ипотечные кредиты в РФ могут подорожать.

«С 2016 года ипотечные кредиты играют главную роль в стимулировании спроса на новостройки в России. Если до кризиса 2014 года доля продаж первичных квартир в рамках одного проекта застройки не превышала трети, то сейчас половина всех сделок (а в некоторых случаях — до 60−70%) проходят с привлечением ипотеки.

Если ставки по кредитам вернутся на уровень 11−12% годовых, то спрос упадет примерно в 1,5 раза, что в условиях переизбытка предложения нового жилья приведет к кризису в жилищном строительстве.

Сейчас средневзвешенные ставки сохраняются на исторически низком уровне 9−9,5% годовых. Хотя это по-прежнему дорогой кредит, но он все же стимулирует в значительной мере спрос, особенно в относительно благополучных регионах.

Ранее глава Центробанка заявила, что ключевая ставка ЦБ к концу года может повыситься до 7,5%, хотя сейчас она находится на уровне 7,25%. Это значит, что и ставки по жилищным кредитам вырастут на 0,5−0,75 процентных пунктов к концу года. Безусловно, удорожание ипотеки замедлит рост спроса на новостройки, а если ставки продолжат рост, то это станет большой проблемой для рынка».

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