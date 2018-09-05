Казань, 5 сентября, 2018, 17:44 — ИА Регнум. В сентябре 2018 года в Ташкентской области Узбекистана откроется совместное с ПАО «КАМАЗ» предприятие, сообщили 5 сентября в пресс-службе главы Татарии.

Максим Цуканов ИА REGNUM КаМАЗ в Узбекистане

Хоким (глава) Ташкентской области Гуломжон Ибрагимов встретился с главой Татарии Рустамом Миннихановым. В ходе переговоров стороны обсудили создание в Узбекистане филиала технополиса «Химград» и производства медицинских роботов-симуляторов.

Напомним, 9 августа Ибрагимов посетили Казань. В ходе переговоров с Миннихановым стороны обсудили перспективные проекты, в том числе создание технполиса «Химград» и проект компании «Эйдос-Медицина» по производству роботов.