Санкт-Петербург, 5 сентября, 2018, 17:10 — ИА Регнум. На новый музейно-выставочный комплекс (МВК) «Оборона и блокада Ленинграда» может потребоваться около 6 млрд рублей. Об этом сообщил 5 сентября генеральный директор «Центра выставочных и музейных проектов» Сергей Важенин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Оборона Ленинграда. 1941

По словам Важенина, Центр вместе с городскими комитетами направил заявку на увеличение бюджетной стоимости объекта. Расчет стоимости сделали в архитектурном бюро Никиты Явейна «Студия 44», которое стало победителем международного конкурса на концепцию нового Музея блокады Ленинаграда.

«Я сейчас могу уже назвать цифры: по уровню цен на март 2018 года строительные работы составят 3 млрд 229 млн 21 тыс. рублей, монтажные работы — 178 млн, оборудование — 1,6 млрд рублей», — сказал Важенин.

Общая площадь здания, которое появится недалеко от Смольного собора, составит 29 тыс. 500 кв. метров. Важенин добавил, что общую сумму назвать проблематично, так как недостаточно материалов — геологических, геотехнических и экологических изысканий еще никто не проводил. Когда будет выбран генеральный подрядчик и начнется исполнение проекта, выполнение этих работ скорректирует смету.

«Сейчас мы стоим на сумме порядка 6 млрд рублей. На сегодняшний день имеем порядка 2 млрд рублей, и все бюджетные заявки, в том числе и в федеральный центр, поданы, одобрены, ждем решения», — сказал Важенин.

По его словам, комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга до конца сентября завершит процесс перевода земли в статус, который позволит заниматься там культурным развитием. Кроме того, комитет по инвестициям заканчивает работу по предоставлению земельных участков Центру выставочных и музейных проектов. Речь идет о трех участках, и к 20 сентября все формальности должны завершиться.

«Сложность территории заключается в том, что, мы предполагаем, в ближайшее время будет выстроен Орловский тоннель. Работы по проектированию тоннеля возобновились, и это накладывает обязательства на развязку у музея. Проект достаточно уникален, его эксплуатация предполагает массовое пребывание людей, в том числе иностранных туристов. Данный объект неминуемо станет одной из визитных карточек Петербурга», — подчеркнул Важенин.

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Как сообщало ИА REGNUM, музей будет располагаться на Смольной набережной на стрелке Невы западнее Смольного монастыря на площади 1,73 га. Ранее говорилось, что музей будет построен к концу 2019 года, когда будет отмечаться 75-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Однако позже чиновники не подтвердили возможность завершения проекта в 2019 году.