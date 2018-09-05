Ташкент, 5 сентября, 2018, 17:09 — ИА Регнум. Против семи руководителей рынков Ташкента возбуждено уголовное дело по подозрению в причинении государству ущерба в размере 27,7 млрд сумов ($3,54 млн), сообщает 5 сентября издание Kun. uz со ссылкой на Генеральную прокуратуру республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Арест

Ведомство расследует уголовное дело в отношении сотрудников департамента торговли, сферы услуг и производства товаров народного потребления Ташкента.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июня и. о. хокима (главы) Ташкента Джахонгир Артыкходжаев заявил, что все крупные рынки города будут вынесены за пределы столицы.