Киев, 5 сентября, 2018, 16:50 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко помогает контрабандистам грабить Украину и незаконно вывозить в ЕС под видом дров украинский лес-кругляк. Об этом 5 сентября заявил с трибуны Рады депутат от фракции «Радикальная партия» Виктор Галасюк.

Цитата из х/ф «Сибирский цирюльник». Реж. Никита Михалков. 1998. Россия Война за лес

«Очень обидно, что президент Украины наложил вето на запрет экспорт дров. Этим он помогает контрабандистам грабить Украину и делать украинцев бедными», — сказал Галасюк.

Он сообщил, что ежегодно с Украины в ЕС вывозится 500 тыс. тонн леса-кругляка под видом дров.

«Позорная контрабанда леса-кругляка продолжается незаконно, искусственно ослабляя действие моратория. Мы сравнили данные европейской и украинской таможен и увидели, что ежегодно 500 тыс. тонн украинского леса-кругляка вывозится под видом дров… Благодарю вас, что мы приняли закон о криминализации контрабанды леса-кругляка и запрет на экспорт дров из Украины», — добавил Галасюк.

По его словам, Украина превратилась в «сырьевой придаток» развитых стран и донора рабочих кадров.

«Государственная экономическая политика должна быть направлена на то, чтобы поднять реальных доходы граждан Украины. При этом нужно не уничтожить, а сохранить украинскую природу. К сожалению, сегодня происходит абсолютно противоположное. Украину искусственно превратили в сырьевой придаток успешных промышленно развитых экономик и в донора талантливых инженеров, рабочих рук для других стран. Это абсолютно недопустимо. До недавнего времени Украина была крупнейшим поставщиком леса-кругляка в другие страны, прежде всего в страны Европы. Это из нашего леса, руками наших с вами соотечественников, украинцев, вынужденных заробитчан делается готовая продукция, которая стоит в 10 раз дороже, чем лес-кругляк», — рассказал Галасюк.

Он также сообщил, что ранее принятый мораторий на вывоз леса-кругляка привел к двукратному росту инвестиций в сферу деревообработки.

«На 4 млрд грн (140 млн долл.) увеличился экспорт готовой переработанной продукции. 0,5 млрд грн (17,5 млн долл.) дополнительных поступлений в бюджет», — подытожил Галасюк.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июля Верховная рада приняла в целом законопроект (№5495), которым, в частности, ограничила внутреннее потребление необработанного лесоматериала 25 млн куб. м в год и временно запретила экспорт дров (соответствующие правки были внесены ко второму чтению).

4 августа комитет Верховной рады по вопросам промышленной политики и предпринимательства согласился с предложениями президента Украины об исключении из закона «О сохранении украинских лесов и предотвращения незаконного вывоза необработанных лесоматериалов» запрета экспорта дров.