Ташкент, 5 сентября, 2018, 16:59 — ИА Регнум. Национальный банк внешнеэкономической деятельности Узбекистана и экспортно-импортный банк Африки подписали соглашение о сотрудничестве на сумму $50 млн, сообщает 5 сентября издание Kun.uz.

Цитата из х/ф «Тринадцать». Реж. Михаил Ромм. 1936. СССР Караван идёт по пустыне. Тень на песке

Документ был подписан в рамках государственного визита президента Египта Абдул-Фаттаха Ас-Сиси в Узбекистан. Соглашение предполагает сотрудничество по торговому финансированию, открытию кредитных линий для импорта в Узбекистан товаров из Египта и других африканских стран.

Как сообщало ИА REGNUM, 4−5 сентября президент Египта находится с официальным визитом в Узбекистане. В рамках визита стороны подписали 12 межправительственных и межведомственных соглашений.