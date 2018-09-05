Киев, 5 сентября, 2018, 16:35 — ИА Регнум. Государственный долг Украины пересек отметку в 75% внутреннего валового продукта (ВВП) и составил два триллиона гривен (70,2 млрд долл.). Об этом 5 сентября заявил депутат от фракции «Оппозиционный блок» Александр Долженков, выступая с трибуны Рады.

CafeCredit.com Вереница долгов

Он сообщил, что ежегодно Украина тратит почти треть бюджета на покрытие госдолга.

«Это больше 10 миллиардов долларов, а весь бюджет страны составляет 35 миллиардов. То есть треть госбюджета идет на покрытие государственного долга», — сказал Долженков.

Депутат считает, что правительство Украины готово довести до нищеты население страны ради выполнения требований Международного валютного фонда.

«В 2019—2020 годах Украина обязана выплатить кредиторам более 20 миллиардов долларов, а с 2019 года мы будем обязаны дополнительно отдавать более миллиарда долларов по государственным деривативам… Фактически, сегодня вся политика государства направлена на выполнение требований Международного валютного фонда. Как следствие — повышение тарифов на газ. Люди доведены до нищеты. Но действующая власть не может, кроме как жить в долг и повышать тарифы во исполнение требований МВФ», — возмутился Долженков.

Кроме того, директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров обвинил правительство в проведении «бездарной» финансовой политике, что привело к «резкому сокращению финансовых возможностей украинцев».

«И люди в отсутствие денег перестают оплачивать коммунальные услуги и тарифы ЖКХ, а также всё чаще начали перезанимать до получки у бессовестных ростовщиков. Ну, и, конечно, всё меньше тратятся на еду и досуг. А это в свою очередь накладывает огромный негативный отпечаток на развитие всей экономики страны», — написал Гончаров 5 сентября на своей странице в «Фейсбуке».

Как сообщалось, 3 сентября премьер-министр Владимир Гройсман назвал неизбежным повышение цены на газ для населения.

«Моя задача — при неизбежности изменения цены проработать все механизмы дополнительной социальной защиты», — сказал Гройсман.

Он напомнил, что повышение цен на газ является одним из требований Международного валютного фонда для выделения Украине очередного транша. При этом Гройсман считает, что за внешние кредиты, которые с 2005 года набирали чиновники правительства, должно расплачиваться население Украины.

«С 2005 года по 2013 год Украина заняла извне почти 50 млрд долл — это 1 трлн 300 млрд грн… Мы должны наконец-то в среднесрочной перспективе лишиться внешних долгов страны. Не мое правительство их брало и не большая часть этого парламента… Но наша задача — взять на себя ответственность и сделать все, чтобы наши внешние долги были выплачены, чтобы мы избавились от долговых цепей на руках каждого украинского гражданина», — сказал Гройсман 4 сентября, выступая с трибуны Рады.

Напомним, в декабре 2017 года МВФ призвал украинские власти откорректировать цены на природный газ до уровня цен на импорт.

Миссия МВФ будет работать в Киеве с 6-го по 19 сентября 2018 года. Ожидается, что эксперты МВФ обсудят с правительством Украины экономическую политику, финансовую помощь и разработку проекта бюджета Украины на 2019 год.

Кроме того, по данным министерства финансов Украины, в июне 2018 года объём совокупного государственного и гарантированного государством долга увеличился до $76,29 млрд, или 1,998 трлн гривен.

Основная сумма государственного долга, номинированная в долларах США, составляет 41,99%, в гривне — 32,19%, в специальных правах заимствования — 16,76%, в евро — 7,92%, в канадских долларах и иенах — менее 1%. С начала 2018 года прямой и гарантированный государством долг в долларовом выражении сократился на 6,71%, или на 143,65 млрд гривен, а внешний — на 0,29% до $37,52 млрд.