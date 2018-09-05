Армянск, Крым, 5 сентября, 2018, 16:15 — ИА Регнум. Одним из вариантов решения проблемы химических выбросов в Армянске рассматривается подача воды в пруды-накопители завода «Титан», которые, по данным правительства Крыма, и стали источником загрязнения. Об этом 5 сентября сообщила пресс-служба правительства Крыма.

Цитата из х/ф «Сталкер». Реж. Андрей Тарковский. 1979. СССР Пруд-отстойник

«Глава Республики Крым поставил задачу отработать все возможные варианты, для того чтобы подать воду в пруды-отстойники завода «Титан». Хочу отметить, что данное мероприятие является затратным и продолжительным по времени. Но это даст возможность пополнить количество воды в этих резервуарах», — сообщил председатель Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым Игорь Вайль по итогам заседания оперативного штаба.

Он отметил, что для подачи воды необходимо проложить трубу с диаметром 1200 мм, длиной 10 км.

Для проработки вопроса уже создана рабочая группа, в которую вошли, в частности, министр строительства и архитектуры Республики Крым Сергей Кононов и министр топлива и энергетики РК Вадим Белик.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Армянска с 24−25 августа испытывают на себе последствия химического выброса. Люди жалуются на самочувствие, а накануне, 4 сентября, в республиканском минздраве сообщили об увеличении числа обратившихся к медикам. Источником выброса в правительстве региона назвали кислотонакопители завода «Титан», а причиной — жару. Сам завод приостановит работу в течение недели.

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